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شاهد كيف انتهت مباراة بالمصارعة بين مصري وإسرائيلي

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شاهد كيف انتهت مباراة بالمصارعة بين مصري وإسرائيلي

لندن - العربية.نت

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كانت للمصارع المصري عماد أشرف، سيطرة تامة طوال مباراة استمرت 7 دقائق، وخاضها اليوم ضد منافسه الإسرائيلي David Zhytomyrsky في الدور 16 من بطولة العالم بالمصارعة للشباب، والمقامة بين 17 إلى 24 أغسطس الجاري في مدينة "أوفا" الروسية.

وانتهت المباراة بفوز المصارع المصري 5- 0 على خصمه الإسرائيلي، وصعوده إلى ربع النهائي ضمن فئة وزن 77 كيلوغراما في البطولة التي أسفرت قرعتها عن مواجهة عماد أشرف للإسرائيلي، وسط غموض موقف لاعب المنتخب المصري، باللعب أو الانسحاب.

واضطر أشرف لخوض النزال، لثقته بأن النتيجة ستكون لصالحه، وتجنبا لغرامة مالية تصل إلى 20 ألف فرنك سويسري، اضافة إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولي للعبة، فيما لو انسحب كعادة ما يقوم به رياضيون عرب أمام منافسين إسرائيليين في المسابقات الدولية.

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