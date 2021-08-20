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صورة مدهشة.. سحلية شفافة لامعة وسط صحراء أبوظبي

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السحلية الشفافة

صورة مدهشة.. سحلية شفافة لامعة وسط صحراء أبوظبي

دبي - العربية.نت

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يعرف الكثير منا شكل السحلية أو الوزغة، وهي نوع من الزواحف بلونها البيج أو البني، ولكن قد يكون عدد قليل منا رآها بلونها الشفاف!.

لكن ثيو بوسشاو، طالب دكتوراه في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي، المهتم بكل ما هو مثير للاهتمام، رصد بعدسة كاميراته في صحراء أبوظبي، صورة السحلية الشفافة اللامعة ونشرها عبر حسابه الخاص على "إنستغرام".

وبسبب لونها الشفاف، يمكنك أن تتعرف على أعضاء هذه السحلية من خلال ألوانها المختلفة، فمثلاً يعكس اللون الأصفر مبيض الأنثى، بينما يشير الأزرق إلى الكبد لأنه عادة ما يكون غامق اللون.

كما أوضح بوسشاو أن الأزرق قد يعكس أيضا الطعام الذي تتناوله السحلية، خصوصًا أنه في الصحراء، يخرج الكثير من النمل، والعث، والخنفساء، ليلًا.

وتعيش سحلية الرمال في الصحراء، خاصة بين الكثبان الرملية، وهي أكثر الأنواع شيوعًا التي يراها بوسشاو في رحلاته للبر.

ويشارك بوسشاو عبر حسابه الكثير من الزواحف والصور اللافته، ففي صورة أخرى هناك نوع آخر من السحالي ملونة بدرجات من اللون الزهري والبني وكأنه قطعة فنية، بالإضافة إلى كثير من صور الطبيعة الخلابة.

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