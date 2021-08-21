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بعد استبعاده من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة

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ليونيل ميسي (رويترز)

بعد استبعاده من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة

دبي - العربية.نت

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كأنه لا يطيق الابتعاد عن المدينة التي تشكلت فيها أسطورته الكروية، فقد عاد ليونيل ميسي، أمس الجمعة، إلى برشلونة بعد استبعاده من قائمة فريقه الجديد باريس سان جيرمان لمباراة بريست في الدوري الفرنسي.

إلى هذا، نشرت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، فيديو للحظة وصول ميسي إلى برشلونة برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة.

بينما كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن السبب الذي دفع ميسي للعودة إلى برشلونة، بعد أسبوعين فقط من انتقاله إلى باريس سان جيرمان، حيث أكدت أن "البرغوث" عاد إلى المدينة الكتالونية لقضاء عطلة قصيرة.

ولم يتواجد اسم ميسي في قائمة باريس سان جيرمان التي فازت أمس الجمعة على بريست، بنتيجة 4-2 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، ولذلك منحه مدرب الفريق الباريسي، ماوريسيو بوكيتينو، حرية الحركة قبل العودة إلى التدريبات.

ومن المنتظر أن يعود ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، خلال يومين، وذلك للمران مع الفريق، استعدادا لخوض مواجهة ستاد ريمس يوم 29 أغسطس الجاري، والتي ستشهد ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان.

كان ميسي قد رحل عن نادي برشلونة في الصيف الحالي، بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني، ولم تنجح إدارة "البلوغرانا" في تجديده، بسبب "مشاكل هيكلية واقتصادية"، حسب ما أشار النادي في البيان الذي نشره للإعلان عن رحيل النجم الأرجنتيني.

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