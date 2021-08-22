شاهد "اليخت البري الفاخر".. تخيل كم قيمته!

صممت شركة ألمانية منزلا متنقلا جديدا يتميز بمستوى رفاهية من الدرجة الأولى، حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة وسرير "كينغ سايز"، بل ومرآب كبير يمكن أن يتسع لسيارة رياضية، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

تم تشييد أحدث طراز من منازل Dembell المتنقلة على شاسيه حافلة من إنتاج شركة مرسيدس ثلاثي المحاور، مع تصميمات داخلية فاخرة من تصميم أزيمت لليخوت.

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للفخامة عنوان متنقل

تشمل قائمة الأجهزة المنزلية فرن وغسالة صحون وميكروويف وثلاجة 60 غالون من أفخم الماركات مع نظام مسرح منزلي بأنقى جودة للصوت وصورة بالغة الدقة والتفاصيل.

صديق للبيئة

كما أن المنزل المتنقل صديق للبيئة، حيث تم تزويده بألواح طاقة شمسية مثبتة على السقف وخزان مياه عذبة سعة 270 غالونًا علاوة على مولد كهربائي مثبت على متن المركبة.

سبا وتدليك

تحتوي المقصورة الأمامية على مقاعد قبطان تتسع لأربعة أشخاص، جميعها مجهزة بنظام للتدليك والمساج، إلى جانب سرير إضافي بحجم كوين يرفع لأعلى وبعيدًا عن الأنظار في غير أوقات الاستخدام.

يحتوي الجناح الرئيسي، الذي يستخدم وحدة توسعة تنزلق للخارج لتتجاوز عرض "الحزمة الكاملة"، على مساحة لسرير "كينغ سايز" وتلفزيون مقاس 55 بوصة.

مفروشات فخمة

تم تعزيز الأثاث الفاخر بمفروشات عبارة عن أريكة جلدية وكراسي طعام قابلة للطي وشمعدانات جدارية وإضاءة محيطة غير مباشرة وتشطيبات معدنية ذكية، فيما يحتوي المطبخ على أحدث صيحة في عالم الأدوات وتم تجهيز الحمامات بدش على طراز السبا وغسالة تنظيف وتجفيف الملابس.

غرفة تتحول لمكتب

وتشتمل المساحة الداخلية، التي تبلغ مساحتها حوالي 22 مترًا مربعًا، على غرفة نوم رئيسية بها سرير "كوين سايز" يمكن طيه نهارًا لتوفير مساحة لمكتب أو مساحة للأنشطة الترفيهية مع مسرح منزلي اختياري بدقة 4K مقاس 70 بوصة.

4 أضعاف سعر الإصدار الصيني

من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن "اليخت البري الفاخر" في صالون Düsseldorf Caravan Salon في 27 أغسطس، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 2 مليون دولار.

في فبراير، كانت شركة صناعة السيارات الصينية Maxus قد أطلقت لأول مرة مسكنا متنقلا يتألف من طابقين مع مصعد وشرفة. يتم بيع النسخة الصينية، وإن كانت أقل في مستوى الرفاهية، بسعر 413000 دولار أميركي ولكنها متوفرة حاليًا فقط في الصين.