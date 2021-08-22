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"البعد الآخر".. حلقة جديدة تستعرض "حروب المستقبل"

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"البعد الآخر".. حلقة جديدة تستعرض "حروب المستقبل"

تطور البشرية مرتبط بتطور الاختراعات العسكرية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حلقة جديدة من برنامج "لبعد الآخر" تتناول موضوع حروب المستقبل. فجزء مهم من تطور البشرية مرتبط بتطور الاختراعات العسكرية لأنها لا تؤثر فقط في ميادين القتال وإنما في إحداث تغيير عميق للحضارة البشرية ولحركة الإنسان في التاريخ.

التطور الحاصل في التكنولوجيا العسكرية جعل العديد من الأسئلة تطرحها مراكز البحث الأميركية حول حروب المستقبل القريب، من ستقاتل الولايات المتحدة ومن سيقاتل معها؟ أين ستخوض هذه الصراعات المستقبلية؟ كيف ستبدو الصراعات المستقبلية؟ كيف سيتم محاربتهم؟ ولماذا ستخوض الولايات المتحدة الحرب؟

بينما تتسع التساؤلات من الناحية الاستراتيجية لتضع المنطقة العربية في موقع صعب حيث تتطور التكنولوجيا التي تحصل عليها الميليشيات المسلحة وتجعلها أكثر خطورة وقدرة على التأثير.

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