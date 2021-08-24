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ضبط سيدة تدعي النبوة في السودان.. قتلت طفلاً وامرأة

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Sudanese police arrive at Khartoum airport on April 6, 2019. Protests have rocked the east African country since December, with angry crowds accusing Bashir's government of mismanaging the economy that has led to soaring food prices and regular shortages of fuel and foreign currency.
عناصر من الشرطة السودانية - أرشيفية

ضبط سيدة تدعي النبوة في السودان.. قتلت طفلاً وامرأة

دبي - العربية.نت

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ألقت الشرطة السودانية في "ريفي أبو قوتة بولاية الجزيرة"، جنوب شرق العاصمة الخرطوم، أمس الاثنين، القبض على سيدة ادعت النبوة، وزعمت أنها تعالج المرضى، ما أدى إلى وفاة شخصين، امرأة وطفل.

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وقالت الشرطة في بيان، إن شرطة الجزيرة تمكنت من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في الدجل والشعوذة تتكون من 30 شخصاً من الرجال والنساء تديرها امرأة، وفق ما نقلته عدة مواقع محلية.

كما أضافت أن "بلاغا ورد بأن امرأة تقيم في منطقة "الكمبو" الريفية، ادعت بأنها قد رأت الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) في المنام، وصدّق روايتها عدد من السكان المجاورين وأسرتها"، مضيفاً بأنها تقوم بجلد الضحايا بغية علاجهم، ما تسبب في وقوع وفيات.

وذكرت الشرطة أنه على ضوء ذلك تم استخراج أمر تشريح من النيابة المختصة وإرسال الجثتين إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.

هذا وشهد السودان في الماضي أشخاصا ادعوا النبوة ويروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك الادعاءات، وعادة ما تنتهي ادعاءاتهم بملاحقتهم من قبل الشرطة السودانية ومعاقبتهم.

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