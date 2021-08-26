.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير

  • الخط
Nadia, a 4-year-old female Malayan tiger at the Bronx Zoo, that the zoo said on April 5, 2020 has tested positive for coronavirus disease (COVID-19) is seen in an undated handout photo. (Reuters)
تعبيرية

في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير

تحقق الشرطة في مالكة النمر للاشتباه في إهمالها وتسببها بضرر جسدي للعارضة

برلين - أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

تحقق الشرطة الألمانية في حادث شهد قيام نمر بمهاجمة عارضة "موديل"، وإصابتها بجروح بالغة خلال جلسة تصوير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن التركيز ينصب على سيدة تبلغ من العمر 48 عاما، مالكة النمر وهو واحد من نمرين تحتفظ بهما مع حيوانات أخرى في مجمع ببلدة نيبرا شرق ألمانيا.

علماء عثروا على أهم ما يشير إلى موت المصاب بكورونا علم علماء عثروا على أهم ما يشير إلى موت المصاب بكورونا

وأصيبت عارضة، 36 عاما، بجروح في رأسها خلال هجوم الثلاثاء الماضي، وتم نقلها بمروحية إلى مستشفى.

وتحقق الشرطة في مالكة النمر للاشتباه في إهمالها وتسببها بضرر جسدي للعارضة.

وقالت الوكالة إن ضابطا من إدارة الصحة العامة زار المجمع أمس الأربعاء للتحقق مما إذا كانت الحيوانات قد وضعت في مكان مناسب، وما إذا كانت المنشأة تفي بالمعايير التنظيمية.

وذكرت أن مالكة النمرين تمتلك فهودا أيضا منذ عام 2019، وعملت لمدة 20 عاما كمدربة حيوانات في سيرك ومدن ملاهي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو لوزيرة كندية وهي توجه كلمة إلى فيديو لوزيرة كندية وهي توجه كلمة إلى"الإخوة" طالبان
ثروة معدنية هائلة تزخر بها أرض السعودية.. استخرج منها 8% فقط ثروة معدنية هائلة تزخر بها أرض السعودية.. استخرج منها 8% فقط
الأكثر قراءة
كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا
يوم سقطت كابل.. هكذا تنكرت وفرّت أشهر مغنية أفغانية يوم سقطت كابل.. هكذا تنكرت وفرّت أشهر مغنية أفغانية
نجم مصري تعرض لهجوم عنصري في لبنان.. هكذا رد! نجم مصري تعرض لهجوم عنصري في لبنان.. هكذا رد!
مصري يقتل شقيقه ويقطع جثته لأجزاء ويوزعها في أكياس مصري يقتل شقيقه ويقطع جثته لأجزاء ويوزعها في أكياس
جرافة تدهس سيدة مصرية وابنتها.. وفيديو يوثق جرافة تدهس سيدة مصرية وابنتها.. وفيديو يوثق
السعودية تتحول إلى الفوترة الإلكترونية لمحاربة الاقتصاد السعودية تتحول إلى الفوترة الإلكترونية لمحاربة الاقتصاد "الخفي"
قبل أن تذهب
المغرب يستعد لانطلاق حملات الانتخابات التشريعية
المغرب يستعد لانطلاق حملات الانتخابات التشريعية
اكتشف المزيد