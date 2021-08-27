قيادي إخواني سابق يكشف للعربية أسرار التنظيم السري في السعودية

استضاف برنامج "سؤال مباشر" العضو السابق في تنظيم الإخوان في السعودية خالد السبيعي والذي أكد وجود تنظيم سري للإخوان في السعودية، وحذر من أهدافه التي وصفها بالخبيثة.

وشرح السبيعي أنه كان يوجد سبعة فروع لتنظيم "الإخوان" في السعودية وهو كان في الفرع الحجازي، مؤكداً وجود علاقة مباشرة تربط إخوان السعودية بالتنظيم الدولي للإخوان، وأن أعضاء التنظيم كان يلتقون في سراديب ملحقة بالبيوت وأن هذه اللقاءات التنظيمية كانت تتضمن عرضا دقيقا لأخبار السعودية.

مادة اعلانية

وأضاف العضو السابق في تنظيم "الإخوان" في السعودية أن عدداً من قيادات "الإخوان" كانت تجوب المملكة لتجنيد أتباع للتنظيم، وأن هؤلاء كانوا يُشكّلون مصدراً مهماً للتمويل المالي للتنظيم الدولي، وهذه الأموال كانت تُستخدم لإقامة معسكرات في دول أخرى ما جعل التنظيم الدولي ينشط لتجنيد سعوديين مبتعثين للدراسة في الخارج.