بـ"صرة من المليمات".. تونسي يحتج على رداءة الإنترنت

تعبيراً عن غضبه من رداءة خدمات الإنترنت وانقطاعها بشكل متواصل، قام تونسي بدفع الفاتورة المستحقة بعملات من فئات 50 و20 مليماً.

وأكد المواطن الذي يسكن في مدينة قصر قفصة التابعة لولاية قفصة جنوب غربي البلاد، أنه حاول الاعتراض على هذه المسألة بطريقة جديدة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

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كيس صغير أشبه بالصرة

كما أوضح أنه فور علمه بالفاتورة التي وصلت إلى 37,470، أخذ في جمع المبلغ وتكوينه من عملات نقدية صغيرة "كلها بياسات بو 20 بو 10 وشويا دوارو"، وجمعهم في كيس صغير، أشبه بالصرة التي كانت تستخدم في العصور القديمة.

يشار إلى أن تونس تعد البلد الأول عربياً وإفريقياً في الربط بالشبكة المعلوماتية، ورسمياً هي أكثر بلدان شمال إفريقيا ارتباطاً بالشبكة بمعدل نفاذ 4.12%.

غير أنها مع ذلك تعتبر البلد الإفريقي الوحيد الذي يمنع الارتباط بالشبكة عبر الأقمار الصناعية بالنسبة للخواص.