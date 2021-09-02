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ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس

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ليونيل ميسي (أرشيفية من رويترز)

ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس

النجم الأرجنتيني سجل ولديه تياغو وماثيو في فرق الأطفال والناشئين بنادي باريس سان جيرمان

دبي - العربية.نت

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منذ القنبلة التي فجرها برشلونة في أغسطس الفائت، حيث أعلن رحيل نجمه الأبرز ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات النادي الإسباني بعد 18 عاماً، جذب الأخير الأضواء مجدداً.

فبعد أن انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يبدو أن النجم الأرجنتيني عازم العقد على البقاء لوقت طويل في باريس، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي قد وضع خطة تتعلق بمستقبل أولاده، حيث سجل ولديه تياغو وماثيو في فرق الأطفال والناشئين بنادي باريس سان جيرمان.

ميسي وعائلته في صورة من حساب زوجته أنتونيلا على إنستغرام (أرشيفية)
ميسي وعائلته في صورة من حساب زوجته أنتونيلا على إنستغرام (أرشيفية)

كما سيلعب تياغو ميسي مع فريق تحت عمر 10 سنوات، بينما سينضم ماتيو إلى فئة أقل من 7 أعوام.

يذكر أن النجم الأرجنتيني كان وقع عقداً لمدة عامين مع نادي باريس سان جيرمان بعد الرحيل نهائياً عن برشلونة الذي قال إن القواعد المالية المفروضة من رابطة الدوري الإسباني تمنعه من الاحتفاظ بهدافه التاريخي.

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