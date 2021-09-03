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خطوة ولا أغرب.. شاهد يوتيوبر تركياً يدفن نفسه!

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خطوة ولا أغرب.. شاهد يوتيوبر تركياً يدفن نفسه!

تجربة محمد بهجيجك استمرت 6 ساعات

دبي - العربية.نت

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في خطوة ولا أغرب، قام أحد نجوم اليوتيوب في تركيا بدفن نفسه في تابوت!

ودفن محمد بهجيجك، البالغ 25 عاماً، نفسه في تابوت كان قد صمم خصيصاً له.

وخلال أداء تجربته التي استمرت 6 ساعات، استعان بسيارة إسعاف وفريق طبي.

كما قام بتزويد نفسه بأسطوانة أكسجين وكاميرات وأجهزة راديو وعدد من الأجهزة الطبية لمراقبة حالته الصحية خلال تواجده في القبر.

يشار إلى أن بهجيجك أقدم على هذه الخطوة ليفي بوعد قطعه لمتابعيه، وهو أن يدخل القبر إذا بلغ أحد مقاطع الفيديو الخاصة به عددا معينا.

إلى ذلك كلف تصميم النعش 20 ألف ليرة تركية أي 2400 دولار أميركي، وفق وسائل إعلام محلية.

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