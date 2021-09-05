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مخرج ياباني شهير بمعالجته عالم المافيا.. يتعرض لهجوم بالمعول

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Japanese movie director Takeshi Kitano listens to questions after winning the first Samurai Award of the Tokyo International Film Festival during an event with young Japanese filmmakers in Tokyo on October 25, 2014. AFP PHOTO/Toru YAMANAKA
المخرج تاكيشي كيتانو (أرشيفية)

مخرج ياباني شهير بمعالجته عالم المافيا.. يتعرض لهجوم بالمعول

استهدفت سيارة المخرج تاكيشي كيتانو لدى خروجه من برنامج تلفزيوني في طوكيو مساء السبت

طوكيو – فرانس برس

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هاجم شخص يحمل معولاً وسكيناً مساء السبت في طوكيو مركبة كانت تقل المخرج الياباني الشهير تاكيشي كيتانو إثر خروجه من برنامج تلفزيوني، من دون التسبب بأي إصابات، وفق وسائل إعلام يابانية.

وأفادت قناة "ان. اتش. كاي" اليابانية العامة أن كيتانو كان يهمّ بمغادرة مقر قناة "تي. بي. اس" الخاصة قرابة الساعة 23:40 بالتوقيت المحلي بعد مشاركته في برنامج على الهواء مباشرة.

المخرج تاكيشي كيتانو (أرشيفية)
المخرج تاكيشي كيتانو (أرشيفية)
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وقد اندفع المعتدي، وهو رجل أربعيني، نحو سيارة المخرج وبدأ يوجه ضربات بالمعول ما أدى إلى تضرر الزجاج وأجزاء أخرى منها.

وأوقف الرجل على الفور وهو يخضع اليوم للاستجواب من الشرطة، بحسب وسائل إعلام يابانية. ورفضت شرطة طوكيو التعليق على الحادثة.

ويُعرف تاكيشي كيتانو البالغ من العمر 74 عاماً في الخارج بأفلامه الزاخرة بالشخصيات المعذبة والأحداث العنيفة في أوساط المافيا اليابانية. وهو معروف أيضاً في اليابان كممثل ومقدم برامج تلفزيونية.

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