مخرج ياباني شهير بمعالجته عالم المافيا.. يتعرض لهجوم بالمعول

هاجم شخص يحمل معولاً وسكيناً مساء السبت في طوكيو مركبة كانت تقل المخرج الياباني الشهير تاكيشي كيتانو إثر خروجه من برنامج تلفزيوني، من دون التسبب بأي إصابات، وفق وسائل إعلام يابانية.

وأفادت قناة "ان. اتش. كاي" اليابانية العامة أن كيتانو كان يهمّ بمغادرة مقر قناة "تي. بي. اس" الخاصة قرابة الساعة 23:40 بالتوقيت المحلي بعد مشاركته في برنامج على الهواء مباشرة.

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وقد اندفع المعتدي، وهو رجل أربعيني، نحو سيارة المخرج وبدأ يوجه ضربات بالمعول ما أدى إلى تضرر الزجاج وأجزاء أخرى منها.

وأوقف الرجل على الفور وهو يخضع اليوم للاستجواب من الشرطة، بحسب وسائل إعلام يابانية. ورفضت شرطة طوكيو التعليق على الحادثة.

ويُعرف تاكيشي كيتانو البالغ من العمر 74 عاماً في الخارج بأفلامه الزاخرة بالشخصيات المعذبة والأحداث العنيفة في أوساط المافيا اليابانية. وهو معروف أيضاً في اليابان كممثل ومقدم برامج تلفزيونية.