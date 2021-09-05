مسنة عمرها 116 عاما تتعافى من كورونا

نجت سيدة تركية تبلغ من العمر 116 عامًا من براثن كوفيد-19، ما يجعلها واحدة من أبرز المعمرين الذين تمكنوا من هزيمة الفيروس.

إلى هذا، نقلت عائشة كاراتاي من العناية المركزة حيث كانت ترقد إلى جناح عادي، وفقا لما ذكره ابنها إبراهيم لوكالة أنباء ديميرورين يوم السبت.

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وقال "والدتي مرضت في سن 116 وظلت في وحدة العناية المركزة لثلاثة أسابيع.. صحتها جيدة جدا الآن وهي تتحسن".

كانت الراهبة الفرنسية أندريه، ثاني أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم، تعافت من كوفيد -19 في فبراير/ شباط، قبل أيام من عيد ميلادها الـ 117.

وخضعت عائشة، التي تقيم في إميرداغ بمحافظة أفيون قره حصار، غربي تركيا، للعلاج في مستشفى مدينة إسكيشير بعد مرضها وتأكيد نتائج الاختبارات إصابتها بكوفيد-19 الشهر الماضي.

وقال إبراهيم إنها تلقت حقنة واحدة فقط من لقاح سينوفاك الصيني قبل إصابتها، مضيفا أنها ربما أصيبت بالعدوى من أحد أفراد أسرتها.

وولدت عائشة في عهد الإمبراطورية العثمانية، عندما كانت تواريخ الميلاد نادرا ما تسجل رسميا بدقة.