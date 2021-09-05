مشهد يحبس الأنفاس.. أطول رحلة نفق تتم بطائرة وتدخل غينيس 

حقق طيار استعراضي إيطالي رقما قياسيا في تاريخ الطيران، في مشهد يحبس الأنفاس، بعدما حلّق بطائرةِ سباق عبر الحدود الضيقة لنفقين مغلقين للسيارات خارج مدينة إسطنبول التركية في أطول رحلة من نوعها.

وتطلّب مشروع ممرّ النفق فريقا من 40 شخصا وتكنولوجيا تدريب مطوّرة وأكثر من عام من الإعداد.

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وبهذا سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الرحلة كأطول رحلة نفق تتم بطائرة.