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بعد 3 أيام من فقده.. العثور على طفل تاه بغابات أستراليا

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الطفل بعد العثور عليه

بعد 3 أيام من فقده.. العثور على طفل تاه بغابات أستراليا

نُقل الطفل إلى مستشفى وقيل إنه يعاني من بعض الخدوش ومن طفح جلدي مكان الحفاضات

رويترز

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أنقذت خدمة الطوارئ الأسترالية طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات اليوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام من تغيبه عن منزل أسرته.

وفي لقطات مصورة كشفت عنها شرطة نيو ساوث ويلز، يظهر الطفل أنطوني "إيه.جيه"' إلفالاك وهو يحاول يائسا الشرب عبر اغتراف قطرات ماء بيده من جدول في غابة بمنطقة بوتي على مسافة 150 كيلومترا شمال غربي سيدني قبل إنقاذه مباشرة.

ونُقل الطفل إلى مستشفى وقيل إنه يعاني من بعض الخدوش بسبب سقوطه وكذلك من طفح جلدي مكان الحفاضات.

ولم يتضح سبب تجول الطفل بعيدا عن منزل أسرته يوم الجمعة.

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