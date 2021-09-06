رقم مشاهدة قياسي لعرض ميزانية "جافة".. شاهد السبب

ابتكرت سلطات مدينة أرلينغتون، في ولاية تيكساس الأميركية أسلوبا جذابا لعرض الميزانية الذي لا يهتم به أحد في العادة.

ولتجنب العرض الممل للميزانية، نشرت مقطع فيديو كرتوني "ليغو" لشرحها.

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وقرر المسؤولون في أرلينغتون في وقت سابق من هذا العام أن عرض الميزانية يجب أن يكون ممتعًا وجذابًا لأن له في النهاية تأثيرات العلاقة مع سكان المدينة.

ورأى جاي وارين، مدير الاتصالات والشؤون التشريعية، أن فكرة صنع مجسم صغير للمدينة وتصوير شرح مفصل للمداخيل والتكاليف التي تدخل في الميزانية، ستكون جذابة بالنسبة للمواطنين، بحسب ما ذكرت قناة "NBC5" الأميركية.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته أربع دقائق ونصف مواطنين يعملون ويشاركون في أعمال المدينة، كما يوضح أين تذهب جميع أموال ميزانية المدينة البالغة 552 مليون دولار مثل المدارس وضرائب المقاطعات وما إلى ذلك، وحصل المقطع في زمن قياسي على حوالي 700 ألف مشاهدة.

وقال وارن: "كيف نظهر لهم كيف يتم إنفاق أموالهم بطريقة مفهومة وجذابة؟، نظرنا إلى الميزانية وفكرنا، ما الذي تفعله الميزانية حقًا؟ نحن نبني ميزانية كل عام. نحن نبحث في الأولويات الرئيسية لمجلس المدينة وما يريدون بناءه لهذا العام ".

وأكد أن الحصول على أكبر عدد من المهتمين والتثقيف بشأن ميزانية المدينة وأين تذهب ضرائبهم هو هدف مهم، وأضاف: "نحن بحاجة إلى هذه التعليقات. نحن بحاجة إلى هذه المدخلات لاتخاذ القرارات الصحيحة المناسبة لسكان أرلينغتون".