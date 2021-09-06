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وفاة سفير ألمانيا لدى الصين بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه

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Jan Hecker
السفير يان هيكر

وفاة سفير ألمانيا لدى الصين بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه

لم يعلن بعد سبب وفاة يان هيكر البالغ من العمر 54 عاماً والذي عمل في السابق مستشاراً لميركل للشؤون الخارجية

بكين – رويترز

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قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن سفير ألمانيا لدى الصين يان هيكر توفي بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه.

تنكيس الأعلام في السفارة الألمانية في بكين
تنكيس الأعلام في السفارة الألمانية في بكين

وذكرت السفارة في العاصمة الصينية، في منشور على حسابها على موقع "ويشات" على وسائل التواصل الاجتماعي إن هيكر كان قد تولى منصبه في 24 أغسطس الماضي.

وعمل هيكر البالغ من العمر 54 عاماً مستشاراً للمستشارة أنغيلا ميركل لشؤون السياسة الخارجية.

هيكر خلال اجتماع برئاسة ميركل في برلين في مايو الماضي
هيكر خلال اجتماع برئاسة ميركل في برلين في مايو الماضي
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ولم يتأكد بعد سبب وفاة الدبلوماسي الألماني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المدعوين لحفل استضافه السفير من منزله في بكين يوم الجمعة الماضي، قوله إن هيكر "بدا سعيداً وبخير". يذكر أن هذا الحفل كان مخصصاً للفنان الألماني جوزيف بويز.

السفير يان هيكر
السفير يان هيكر
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