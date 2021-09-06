وفاة سفير ألمانيا لدى الصين بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه

قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن سفير ألمانيا لدى الصين يان هيكر توفي بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه.

وذكرت السفارة في العاصمة الصينية، في منشور على حسابها على موقع "ويشات" على وسائل التواصل الاجتماعي إن هيكر كان قد تولى منصبه في 24 أغسطس الماضي.

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وعمل هيكر البالغ من العمر 54 عاماً مستشاراً للمستشارة أنغيلا ميركل لشؤون السياسة الخارجية.

ولم يتأكد بعد سبب وفاة الدبلوماسي الألماني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المدعوين لحفل استضافه السفير من منزله في بكين يوم الجمعة الماضي، قوله إن هيكر "بدا سعيداً وبخير". يذكر أن هذا الحفل كان مخصصاً للفنان الألماني جوزيف بويز.