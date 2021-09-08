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بيض وأخطبوط وأرز بني.. أسرار النظام الغذائي لرونالدو

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رونالدو

بيض وأخطبوط وأرز بني.. أسرار النظام الغذائي لرونالدو

دبي - العربية.نت

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كشف الطاهي السابق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجيو بارون الذي أشرف على طعام الدون في يوفنتوس، أسرار النظام الغذائي للاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضح بارون أن السر في نظام رونالدو الغذائي لا يكمن في الأطعمة باهظة الثمن، وإنما في كونها صحية. وفق ما نقلت عنه صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

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وأضاف "كنت أحضر له الأطعمة العضوية والأسماك والدجاج ولحم العجل والبيض والأفوكادو وزيت جوز الهند والأرز البني"، مبينا أن رونالدو كان يفضل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، مع تقليل السكريات والدهون والكربوهيدرات إلى الحد الأدنى.

ولفت إلى أن رونالدو كان يحب المأكولات البحرية مثل القريدس والأخطبوط، هذا إلى جانب الحبوب الكاملة والسلطات.

كما أوضح أنه كان يستخدم زيت جوز الهند في وجبات رونالدو، لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية.

وأشار إلى أن النظام الغذائي لرونالدو كان مقترنا بتدريب شاق، كما أنه كان يحرص على تناول الطعام في وقت مبكر من المساء.

كان الدون قد عاد لصفوف مانشستر يونايتد، لأول مرة منذ رحيله إلى ريال مدريد منذ 12 عامًا، بعقد مدته عامان قابل للتمديد، قادما من يوفنتوس الإيطالي.

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