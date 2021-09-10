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شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء

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غرق مطعم مصري

شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء

المطعم يقع في منطقة "المشاية السفلية" بمدينة المنصورة

لندن- العربية.نت 

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انقلب مطعم مصري عائم في النيل على جانبه مساء اليوم الخميس، وبدأ يغرق في وقت كان زبائنه يتناولون طعام العشاء، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من خبر عاجل ورد بمواقع اخبارية مصرية، ذكرت أن المطعم يقع في منطقة "المشاية السفلية" بمدينة المنصورة، واليه أسرع عناصر فريق للانقاذ قاموا باجلاء الزبائن وبدأوا البحث عن غرقى وجرحى محتملين.

الا أن أحد المصادر، أكد حتى وقت نشر ما ظهر من معلومات قبل 15 دقيقة من منتصف الليل، بالتوقيت المصري، أن الحادث تسبب في إصابة 3 مواطنين بكدمات متفرقة، وأن الجميع خرج من المركب بسلام، وتبين أن مالك المركب يدعى " أحمد عزت" ومعروف لأهالي المنصورة.


وكانت "مديرية أمن الدقهلية" تلقت بلاغا بجنوح مطعم وكافيه Stasia عن مكانه العائم فيه بالنيل، وسقوط عدد من المتواجدين بداخله في مياه النهر، حتى خلال محاولات قامت بها قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري للسيطرة على الموقف، بالتكاتف مع سيارات اسعاف وضباط مباحث، ممن تبين لهم حدوث ميل شديد فى المطعم "نتيجة هبوط الأعمدة الحاملة المركب بمياه النهر" وهو ما تسبب بسقوط عدد من المتواجدين بالمطعم في المياه.

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