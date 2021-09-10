مفاجآت جديدة بقضية الطبيب المصري الذي طالب ممرضا مسناً بالسجود لكلبه

قررت جامعة عين شمس في العاصمة المصرية القاهرة وقف رئيس قسم العظام بكلية الطب بالجامعة عن العمل وإحالته إلى التحقيق، في واقعة إهانته لممرض، ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان فيديو قد انتشر للطبيب، وهو يتعمد إهانة ممرض يعمل تحت رئاسته في مستشفى خاص، وطلب منه السجود لكلبه والاعتذار له، وهي الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام خلال الساعات الماضية.

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يأتي ذلك فيما أرسل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توجيها إلى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة الواقعة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة، التي وصفها بأنها "تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس".

وشمل التوجيه الوزاري ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض "لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية".