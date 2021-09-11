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الذاكرة السياسية.. العطاس يكشف موقفه مع اقتراح صالح دمج شطري اليمن

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الذاكرة السياسية.. العطاس يكشف موقفه مع اقتراح صالح دمج شطري اليمن

في الحلقة يتطرق العطاس إلى الخلافات بين اليمن الشمالي والجنوبي قبل قيام الوحدة

دبي - قناة العربية

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في الحلقة الرابعة من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" على قناة "العربية" يكشف رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابق حيدر أبو بكر العطاس كيف قطع الطريق على طرح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قيام وحدة اندماجية بين اليمنين الجنوبي والشمالي في حضور الزعيم الليبي معمر القذافي.

العطاس رد على اقتراح صالح بتبني مشروع سابق اقترحه القذافي بقيام وحدة بين اليمنين الشمالي والجنوبي وليبيا، الأمر الذي أفرح القذافي وأغضب صالح الذي انسحب من الاجتماع، وبذلك تبخر اقتراح الوحدة.

العطاس يرى أن الرئيس اليمني السابق صالح كان يستفيد من الخلافات في الجنوب لتحقيق أهدافه، وهو لم يكن في الأساس يرغب في توحيد اليمنين إنما رئيس اليمن الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد هو من أقنعه بذلك.

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الرئيس صالح كان يقول للعطاس: إن مقررات مكتبكم السياسي تصلني في غضون ساعتين من صدورها. ولدى مراجعة رئيس اليمن الجنوبي وقتها علي ناصر محمد بالأمر ذكر أن أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية يتعاملون مع صالح.

وفي الحلقة يتطرق العطاس إلى الخلافات بين اليمن الشمالي والجنوبي قبل قيام الوحدة.

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