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العربية ثبث وثائقيا تحت عنوان "بوريس جونسون ساحر بريكست"

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بريكست

العربية ثبث وثائقيا تحت عنوان "بوريس جونسون ساحر بريكست"

الفيلم الوثائقي كشف نجاح بوريس جونسون في إخراج المملكة المتحدة من أوروبا وتوقيع اتفاق بريكست بعد أشهر قليلة من ارتقائه سدة الرئاسة

العربية.نت

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بثت قناة العربية فيلما وثائقيا تحت عنوان "بوريس جونسون ساحر بريكست" أمس الجمعة، أثار الفيلم الوثائقي تساؤلات حول بريكست، هل كان من الصواب التصويت بـ مع أم لا؟ يسافر الفيلم بالمشاهد بين المدن البريطانية، ويتقصى عن أسباب نتائج التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات شاقة وفشل واجهته الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي، فاستقالت من منصبها عام 2019 ليخلفها بوريس جونسون.

الفيلم الوثائقي كشف نجاح بوريس جونسون في إخراج المملكة المتحدة من أوروبا، وتوقيع اتفاق بريكست بعد أشهر قليلة من ارتقائه سدة الرئاسة.

هذا الوثائقي كشف أيضا الغطاء عن بوريس جونسون، كما يراه أقاربه وحلفاؤه وخصومه وحتى حفيد ونستون تشرشل، من هو هذا الرجل المثير للجدل والاختلاف حول أفكاره وشخصيته؟ كيف تربى ونشأ؟ أهو ساحر السياسة أم مهرج على مسرح السياسة؟

الفيلم يدعو المشاهد للتساؤل عما إذا كان مقدرًا لجونسون استعادة أمجاد بريطانيا أم إدارتها في أسوأ الظروف الاقتصادية والصحية التي لم تمر بمثلها منذ عشرات العقود.

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