تفاصيل الدور السياسي والتنظيمي للنساء في جماعة الإخوان

يكشف وثائقي "أخوات الجماعة" الدور الخطير الذي قامت به المرأة الإخوانية على مدار تأسيس الجماعة على يد مرشدها حسن البنا في الأربعينيات من القرن الماضي، وتأثيرها في ظهور جيل جديد من قيادات ورموز التنظيم على مدار عشرات سنوات ماضية.

وثائقي "أخوات الجماعة"، من إنتاج قناة العربية، يعرض السبت 8 مساءً بتوقيت السعودية، 17 بتوقيت غرينتش يكشف لأول مرة خفايا الدور الخطير الذي وكلت به المرأة الإخوانية، لضمان سرية التنظيم وإخفاء أنشطته عن عيون الدولة على مدار عشرات السنوات من عمر التنظيم.

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الوثائقي يسلط الضوء على دور المرأة ودورها السياسي والتنظيمي المحوري في العديد من قضايا التنظيم الهامة، والتي شغلت الرأي العام، وكذلك أبرز الإخوانيات اللاتي ظهرن في تاريخ الجماعة منذ النشأة والصعود حتى الانهيار.. انتظرونا.