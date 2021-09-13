أسنان كبيرة وفك قوي.. ليبي يعثر على ديناصور بالصحراء

في حادثة نادرة، عثر مواطن ليبي على بقايا هيكل عظمي شبه متكامل في الصحراء الليبية، يتوقع أنه ديناصور صغير.

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في التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن الهيكل وجد بحجم راحة اليد، وقد تضررت بعض أطرافه، إلا أن بنيته العامة ما زالت متماسكة ويتمتع برأس قوية وفكين ظاهرتين، وأكثر ما يميزه هو ضآلة حجمه الذي لا يتجاوز 15 سنتيمترا.

بدوره، أوضح المواطن الذي عثر على الهيكل، أنه عثر عليه ظاهرا بفعل عوامل التعرية، ولفت نظره حجم الرأس مما جعله يلتقط الهيكل الذي تبين أنه يشبه الديناصورات الكبيرة من حيث الشكل رغم صغر حجمه، مؤكداً أنه يملك أسناناً كبيرة وفكا قويا مقارنة بحجمه.

كما تابع أنه تواصل مع مختصين في علم الأحفوريات فأخبروه بأن ما عثر عليه هو نوع ينتمي لفصيلة "كونغو نافون كيلي" الذي سبق الديناصورات و"التيرو صورات" الطائرة، وأن بعضها يبلغ طوله فقط 10 سنتيميترات.

ذكرى من زمن معين

كذلك أوضحت الصور التي التقطت للهيكل أن الديناصور الصغير يبدو أنه كان بالغا وقت وفاته بسبب حلقات النمو الموجودة في عظامه.

إلى ذلك، قرر المواطن الاحتفاظ ببقايا الديناصور كذكرى عن فترة معينة من الحياة الليبية، وهو ما جعله يهتم بالاطلاع ودراسة حقبة الديناصورات كثيرا ويقرأ عنها، مبديا استعداده لمنح ما عثر عليه لأي جهة علمية أو جامعة تريد الاستفادة منها.