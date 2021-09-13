.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو لا يصدق.. قاتلت لصاً في أميركا فأوقفوها عن العمل

  • الخط
من الفيديو

فيديو لا يصدق.. قاتلت لصاً في أميركا فأوقفوها عن العمل

العاملة أوقفت دون تعويض ونظمت لأجلها حملة تبرعات وصلت آلاف الدولارات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في حادثة لافتة، اجتاح مقطع فيديو نشرته عاملة في مطعم للوجبات السريعة مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرته عبر حسابها في تيك توك.

الحكاية كاملة.. ضربوا والدتهم وخططوا لتسميمها في مصر سوشيال ميديا الحكاية كاملة.. ضربوا والدتهم وخططوا لتسميمها في مصر

فقد أحبطت الموظفة أراسيلي سوتيلو في ولاية إلينوي الأميركية محاولة سرقة يوم الخامس من سبتمبر الجاري، ونشرت مقطع فيديو عبر تيك توك التقطته للعملية كاميرا كانت مثبتة في الشارع وتداوله الناس بكثرة.

يُظهر الفيديو الذي التقط حوالي الساعة 10:38 صباحا، سوتيلو وهي تعارك لصاً دخل المتجر الذي تعمل فيه وبعد صد ورد أسقطت الموظفة بندقية المهاجم المجهول والتقطتها.

وبينما حاول السارق استعادة سلاحه حمل حقيبة الموظفة بيده وسار بها.

فيما نشرت سوتيلو الفيديو عبر حسابها واجتاح المقطع مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أرفقته بعبارة: "جاء رجل إلى وظيفتي وحاول سرقتي".

@yadalove07

Share #fyp

♬ original sound - Yada Love

كما شاهد المقطع أكثر من 8.2 مليون شخص على TikTok، وأشاد عشرات الآلاف من المعلقين بشجاعة الموظفة.

علقو عملها

أما الغريب في الأمر هو ما أعلنت عنه سوتيلو مؤخراً وهو أنه تم تعليقها من وظيفتها بعد الحادث، وعقب انتشار الفيديو.

فيما نظّمت والدة سوتيلو، سيلفيا أوفييدو، حملات تبرع عبر الإنترنت بعدما أكدت أن ابنتها قد أوقفت عن العمل دون أي تعويض.

وأضافت أن ابنتها قد تعرضت لضرر كبير خصوصا أن اللص قد سرق محفظتها وبداخلها بطاقة الائتمان والهوية، فيما تعرض هاتفها للكسر جراء ما حدث.

حملة تبرعات

وقد جمعت الأسرة أكثر من 10600 دولار، مؤكدين أن تلك الأموال ستستخدم في أتعاب المحاماة.

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي يحبط فيها موظف في ذاك المتجر عملية سطو، ففي كانون الأول/ديسمبرمن 2020 ، قاتل ديشاون ريتشاردسون من مدينة روتشستر بولاية بنسلفانيا رجلاً ملثما حاول السرقة أيضاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
بعد زواج أصالة.. العريان يلغي متابعتها وصديقته تحتفل بعد زواج أصالة.. العريان يلغي متابعتها وصديقته تحتفل
الأكثر قراءة
مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام  مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام 
تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض
هجوم حاد على إطلالة روجينا.. هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"
للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة
احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية
أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. "معه حسيت أني بخير"
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن كالي المدينة الفرنسية التي أصبحت باب الدخول لبريطانيا؟
ماذا تعرف عن كالي المدينة الفرنسية التي أصبحت باب الدخول لبريطانيا؟
اكتشف المزيد