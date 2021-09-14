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فيديو لطرزان حقيقي عاش في الأدغال 40 سنة وقتله السرطان

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فيديو لطرزان حقيقي عاش في الأدغال 40 سنة وقتله السرطان

لندن - العربية.نت

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عاش 40 عاما في أدغال فيتنام كطرزان حقيقي، لا كالذي في أفلام هوليوود، ومساء أمس الاثنين توفي Ho Van Lang بعمر 52 سنة، ضحية لسرطان الكبد، بحسب ما نقلت الوكالات، كما وصحيفة New York Post الأميركية، عن الحي الوحيد من عائلته التي قضى أفرادها قتلى في حرب فيتنام، واحدا بعد الآخر من بداية سبعينات القرن الماضي، وهو شقيقه Ho Van Tri الأكبر سنا منه بعامين.

كان "هو فان لانغ" يعيش مع والده في غابة بالوسط الفيتنامي، إثر إصابته بمرض السرطان قبل عام "فعانى الكثير من الآلام" وفقا لما ذكر "تري" عن أخيه الذي شوهد في 1973 وهو يركض في الغابة مع والده الذي فُقد أثناء حرب فيتنام بعدما أسفرت غارات القصف عن مقتل زوجته واثنين آخرين من أبنائه، والفيديو المعروض يروي المزيد.

وكان الأب الذي توفي قبل 4 أعوام، يقاتل الى جانب قوات فيتنام الشمالية ذلك الوقت، عندما ضربت قنبلة منزله، فظنوا أنه فارق الحياة، إلى أن عثروا عليه وعلى ابنه في أغسطس 2013 بالغابة التي عاشا فيها منذ اختفى أثرهما في 1972 ولم يكن لديهما أي فكرة عن انتهاء الحرب، فعادا إلى المنزل ليعيشا مع من تبقى من أسرتهما.

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