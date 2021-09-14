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وفاة والدة جونسون رئيس وزراء بريطانيا عن 79 عاماً

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جونسون مع والدته وشقيقته - أرشيفية

وفاة والدة جونسون رئيس وزراء بريطانيا عن 79 عاماً

جونسون وصف أمه في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين عام 2019 بأنها "السلطة العليا" في العائلة

رويترز

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ذكرت صحيفة ذا ديلي تليغراف أن شارلوت جونسون وول، والدة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، توفيت يوم الاثنين عن 79 عاما.

وقالت الصحيفة نقلا عن بيان صادر عن أسرتها، إن جونسون وول، وهي رسامة محترفة، رحلت "في سلام بلا سابق إنذار" بمستشفى في لندن.

ولم يرد أحد بمقر رئيس الوزراء في داوننغ ستريت على طلب بالتعليق، ولم يتسن التواصل مع أحد من ممثلي العائلة.

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وكان جونسون قد وصف أمه في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين عام 2019 بأنها "السلطة العليا" في العائلة.

وقال "سأقتبس كلمات السلطة العليا في عائلتي، أمي،... أمي أيدت "الخروج" من الاتحاد الأوروبي".

وذكرت الصحيفة أن الأطباء شخّصوا حالة جونسون وول بأنها مرض باركنسون (الشلل الرعاش) وهي في سن الأربعين.

وفي مقابلة أجرتها معها الصحيفة عام 2008 قالت "أحاول أن أرسم كل يوم إن أمكنني ذلك، رغم أني أذهب للمستشفى كثيرا. ما زال بإمكاني الرسم رغم أن ذراعي تأتي فجأة بحركة لا إرادية تماما وهذا
يجعلني أبكي في أكثر الأحيان".

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