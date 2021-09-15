فيديو.. أطرف عملية سطو على بنك بالأردن

في عملية وصفت بـ"الأطرف والأفشل" في الأردن، أحبطت الأجهزة الأمنية بالعاصمة الأردنية عمّان، عملية سطو مسلح على بنك على طريق المطار، نتج عنها إصابة موظف وأحد منفذي عملية السطو.

الطرافة في عملية السطو تكمن بأن مهاجم البنك أصاب صديقه برصاصة خلال العملية، وخلال فراره لوحده من البنك انقلبت سيارته قريباً من البنك في "سيناريو" لم يكن يحسب له حساباً.

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البيان الأمني

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي إن بلاغاً ورد بدخول شخصين مسلحين لفرع أحد البنوك في منطقة طريق المطار وطلبا مبالغ مالية من الموظفين تحت تهديد السلاح وأنه أثناء ذلك قام أحدهما بإطلاق عيارات نارية أصاب بها شريكه بالجريمة وأحد الموظفين بمنطقة اليد والخاصرة ولاذ بالفرار من المكان.

وأكد الناطق الإعلامي أنه فور ورود البلاغ تم التحرك للمكان وإغلاق المنطقة وتعميم أوصاف الشخص الفار والمركبة التي كان يستقلها ليتم وخلال زمن قياسي إلقاء القبض عليه بعد ارتكابه لحادث تدهور وضُبط بحوزته السلاح الناري المستخدم.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى إسعاف الموظف المصاب والشريك بالجريمة للمستشفى وفُتح تحقيق في الحادثة.