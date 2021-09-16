مغنية شهيرة تثير ضجة بسبب لقاح كورونا.. وواشنطن تتدخل

بعد أن ادعت مغنية الراب الأميركية الشهيرة نيكي ميناج، حدوث مضاعفات لصديق قريب لها حالت دون زواجه بعد حصوله على لقاح كورونا، دخل البيت الأبيض على الخط.

وعبّر البيت الأبيض عن استعداده لإجراء اتصال هاتفي بميناج في مسعى لإقناعها بأهمية لقاحات الفيروس المستجد وفاعليتها.

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لا "بحث كافياً"

وقال مسؤول: "عرضنا إجراء اتصال بنيكي ميناج ليجيب خلاله أحد أطبائنا على أسئلتها بشأن سلامة اللقاحات وفاعليتها"، وفق رويترز.

يذكر أن ميناج كانت كتبت في تغريدة أنها لم تتمكن من إجراء بحث كاف بشأن لقاحات كوفيد-19 للحصول على أحدها في الوقت المناسب كي تتمكن من حضور فعالية لجمع التبرعات لمتحف متروبوليتان للفنون بنيويورك.

ضجة عالمية

كما أثارت مغنية الراب، المولودة في ترينيداد وتوباجو، ضجة عالمية الاثنين بعد أن زعمت أن أحد أقاربها في ترينيداد رفض التطعيم بعد تعرض صديق له لمضاعفات حالت دون زواجه بعد حصوله على اللقاح.

وقالت ميناج، التي يتابعها على تويتر 22.6 مليون مشترك الاثنين: "كان صديقه على بعد أسابيع من الزواج، لكن الفتاة ألغت الزفاف".