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روافد.. من هي الكاتبة الإماراتية عائشة سلطان؟

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روافد.. من هي الكاتبة الإماراتية عائشة سلطان؟

لها مؤلفات عدة منها: "شتاء الحكايات" و"هوامش في السفر والمدن"

دبي - العربية.نت

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اشتهرت الكاتبة والصحافية والناقدة الإماراتية وعضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية عائشة سلطان بكتابتها اليومية منذ 24 عاماً في صحيفة البيان التي رأست قسمها الثقافي بين عامي 1997- 2004.

وعملت سلطان مديرة البرامج السياسية في تلفزيون دبي في 2004، وهي نائبة رئيس مجلس الإدارة لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، ونائبة رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وعضو جمعية الصحافيين الإماراتيين.

كما نشرت مؤلفات عدة منها: "شتاء الحكايات" و"هوامش في السفر والمدن" و "في مديح الذاكرة".

إلى ذلك، جاورت عائشة البحر في دبي، وفي ذاكرتها صور المراكب الصغيرة التي تُبحر إلى أكثر من وجهة.

وكبرت وهي تتساءل عما يوجد في الضفة الأخرى حيث ترسو السفن، إلى أن كبرت وبدأت رحلات السفر لاكتشاف مدن عدة ومنها القاهرة وباريس.

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