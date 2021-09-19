"مهمة خاصة".. بين تحجب الفنانات ومحاولة استغلالهن

"مهمة خاصة" في حلقة جديدة تنطلق من فكرة تحجب بعض الفنانات والبحث عن محاولات بعض الجماعات لاستغلالهن من أجل الإعلان عما تعتبره توبة المحجبات.

الحلقة تعرض لمحاولات البعض السخرية من الفن و الفنانين، ومحاولات ترويعهن وتهديد الفنانين الذين تصدوا بأعمالهم لهؤلاء المُستغلين.

مادة اعلانية

وتتناول الحلقة أيضا نظرة تلك الجماعات للفن وكيف تم التعامل مع الفنانين والمثقفين إبان حكم "الإخوان المسلمين" في مصر، وكيف ساهم الفنانون المصريون في التصدي لحكم الإخوان وساروا في طليعة المحتجين في ثورة 30 يونيو 2013 وأسقطوا حكم محمد مرسي.