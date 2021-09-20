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الأميران تشارلز ووليام سينضمان لعاملين بقطاع الصحة لحضور فيلم جيمس بوند

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تشارلز وويليام
الأميران تشارلز ووليام

الأميران تشارلز ووليام سينضمان لعاملين بقطاع الصحة لحضور فيلم جيمس بوند

يتقدم الحضور من نجوم الفيلم بطله دانيال كريج الذي يجسد دور العميل السري 007 للمرة الخامسة والأخيرة ومعه باقي الممثلين في العمل

لندن – رويترز

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سينضم الأميران البريطانيان تشارلز ونجله وليام لعاملين في القطاع الصحي وأفراد من القوات المسلحة لحضور العرض الأول عالميا للجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة والذي يحمل اسم (نو تايم تو داي) أو "لا وقت للموت" الأسبوع المقبل والذي سيشهد أخيرا عرض الفيلم الذي تأجل بسبب الجائحة.

وسيتقدم الحضور من نجوم الفيلم بطله دانيال كريج الذي يجسد دور العميل السري 007 للمرة الخامسة والأخيرة في هذا الفيلم ومعه باقي الممثلين الذين شاركوه العمل ومنهم رامي مالك وليا سيدو ولاشنا لينش وبن ويشو وناعومي هاريس على السجادة الحمراء في قاعة رويال ألبرت في لندن في 28 سبتمبر.

وذكر مكتب كلارنس هاوس، مقر إقامة الأمير تشارلز، أنه والأمير وليام سيصطحبان زوجتيهما كاميلا وكيت للعرض الأول.

وكان الموعد الأصلي لإصدار الفيلم، وهو من إنتاج وتوزيع إم.جي.إم ويونيفرسال بيكتشرز، هو أبريل نيسان 2020 لكنه تأجل عدة مرات بعد أن أجبرت جائحة كوفيد-19 دور العرض السينمائي حول العالم على إغلاق أبوابها أو فرض قيود على عدد الجمهور.

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وسلسلة أفلام جيمس بوند من أكثر سلاسل الأفلام تحقيقا للربح في العالم، إذ بلغت إيرادات فيلم (سبكتر) 880 مليون دولار وهو من إنتاج عام 2015، وتجاوزت إيرادات (سكايفول) مليار دولار وهو من إنتاج 2012.

وتمت دعوة عاملين في القطاع الصحي لحضور العرض الأول تكريما لعملهم الشاق خلال الجائحة.

وسيبدأ عرض الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

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