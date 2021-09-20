.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الرئيس الفلسطيني الأصل نجيب بوكيلي: أنا دكتاتور السلفادور

  • الخط
مع زوجته وابتهما الوحيدة
مع زوجته وابتهما الوحيدة

الرئيس الفلسطيني الأصل نجيب بوكيلي: أنا دكتاتور السلفادور

لندن - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قام رئيس السلفادور، الفلسطيني الأصل نجيب بوكيلي، بما لم يسبقه إليه سواه من رؤساء الدول حتى الآن، حين غيّر تعريف نفسه في حساباته بمواقع التواصل، ومنها تويتر، من "أبو ليلى" المشير فيها سابقا إلى ابنته التي أبصرت النور قبل عامين، إلى تعريف جديد، هوDictador de El Salvador الظاهر بالصورة أسفل اسمه في الموقع التواصلي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم بوكيلي لقب "المستبد" بتويتر، كدعابة منه فقط، ففي يناير الماضي تبنى صورة الأدميرال حافظ علاء الدين، الشخصية الرئيسية في فيلم "الديكتاتور" للكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين، لكنها المرة الأولى التي يستخدم فيها اللقب كتعريف شخصي بنفسه.

تعريف نفسه كدكتاتور أسفل اسمه في تويتر
تعريف نفسه كدكتاتور أسفل اسمه في تويتر

بوكيلي، البالغ 40 سنة، فعل ذلك كرد ساخر على موجة انتقادات واتهامات تقصده بالذات منذ مدة، ملخصها أن "الرئيس يحكم البلاد بالاستبداد" وهو شعار قادة المعارضة الناشطة تويتريا عبر "هاشتاغ" سمّوه #BukeleDictador واطلعت "العربية.نت" على بعض ما فيه من وسائل إعلام محلية بالسلفادور، أهمها انتقادات لمشروع إصلاح دستوري مثير للجدل يقوم به، ويهدف إلى تعديل نصوص بقانون الانتخابات، ليتمكن من الترشح في 2024 لولاية ثالثة، فيما لا يسمح الدستور للرئيس إلا بولايتين فقط.

وكان Nayib Bukele أصدر الأسبوع الماضي مرسوما بإحالة ثلث القضاة إلى التقاعد، مع تلميح بأنه سيقوم بإجراء مماثل يشمل المدعين العامين، وسريعا ولدت موجة احتجاجات تلت إصداره للمرسوم الذي يقيل به أكثر من 240 قاضيا، وهو ما اعتبرته المعارضة "انقلابا" على الهيئة القضائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟ لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى
جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن
مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر
قبل أن تذهب
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
اكتشف المزيد