"لدي 6 أطفال".. جونسون يقّر بوجود ابنة من خارج الزواج

بعد غموض شاب حياته الشخصية لفترة طويلة، اعترف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أخيراً أن لديه ابنة من خارج علاقة الزواج.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في حديثه إلى برنامج "توداي" الذي تبثه شبكة "إن بي سي" إن لديه 6 أطفال، وهو سؤال تفاداه سابقاً في العديد من المقابلات والمؤتمرات الصحافية.

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وأضاف أن إنجاب طفل في 10 داونينغ ستريت كانت تجربة "رائعة"، لكن ذلك كان "يتطلب الكثير من العمل"، وتابع "لكني أحب ذلك، إذ أقوم بتغيير الكثير من الحفاضات".

نقطة نقاش

فقد كان عدد الأطفال الذين أنجبهم جونسون نقطة نقاش في السياسة البريطانية لسنوات عدة، بعد أن أصدرت محكمة إنجليزية أمراً قضائياً يمنع المؤسسات الإخبارية من التحدث عن وجود ابنة له نتيجة علاقة خارج نطاق الزواج.

“Could we have done it a bit differently? Maybe we could.” -British Prime Minister Boris Johnson on the United States’ decision to withdraw troops from Afghanistan pic.twitter.com/zGdGe8jEJJ — TODAY (@TODAYshow) September 21, 2021

ولدى جونسون أربعة أطفال من زوجته السابقة مارينا ويلر، وابنة واحدة من خارج الزواج، وابن من زوجته كاري جونسون، التي تزوجها في وقت سابق من هذا العام.

يشار إلى أنه من غير الواضح لماذا قرر جونسون الآن تأكيد وجود طفلة تجنب الحديث عنها لوقت طويل.