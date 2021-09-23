حفل توزيع جوائز نوبل لن يقام هذا العام أيضا بسبب الجائحة

قالت مؤسسة نوبل اليوم الخميس إنها لن تنظم حفلا في ستوكهولم هذا العام أيضا وإن الفائزين سيتسلمون الجوائز في بلادهم.

وأضافت المؤسسة في بيان "نعتقد أن الجميع يتمنى أن تنتهي جائحة كوفيد-19 لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

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ولم تقم احتفالات تسليم الجوائز العام الماضي أيضا واكتفت المؤسسة باحتفال عبر الإنترنت عندما كان المرض يجتاح أوروبا وسائر العالم.

وبينما كانوا في كامل أناقتهم، ومع فرقة موسيقية يجلس أعضاؤها متباعدين تعزف فواصل من الموسيقى الكلاسيكية في قاعة شبه خالية على بعد آلاف الكيلومترات، تسلم الفائزون بجوائز نوبل لعام 2020 جوائزهم، في منازلهم.

وبث التلفزيون السويدي حفل تسليم الجوائز من قاعة بمجلس مدينة ستوكهولم، كانت تكتظ عادة بالحضور تكريما للفائزين.