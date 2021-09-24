فيديو طريف لعنصر من طالبان يلعب على "ناقلة" حقائب مطار كابل
وبدا عنصر طالبان مندهشا من هذه الآلة التي نقلته إلى غرفة الحقائب في المطار دون تدخل الموظفين أو منعه من ذلك
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لمقاتل من طالبان يلهو على ناقلة الحقائب الموجودة في مطار كابل الدولي.
وأظهر مقطع الفيديو قيام عنصر طالبان بالجلوس على آلة نقل الحقائب في مطار كابل.
#أفغانستان .. شاهد عناصر من #طالبان يلعبون على شريط الأمتعة الخاص بحقائب المسافرين داخل مطار #كابل#العربية pic.twitter.com/TWLNu0qZTr— العربية (@AlArabiya) September 24, 2021
كما أظهر الفيديو عناصر آخرين يلهون في صالة المطار ويتزحلقون على الأرضية وسط تشجيع من عنصر آخر بحركاتهم الغريبة ولعبهم وسط المسافرين.
وبدا أحد عناصر طالبان مندهشا من هذه الآلة التي نقلته إلى غرفة الحقائب في المطار دون تدخل الموظفين أو منعه من ذلك.
وظهرت صور ومقاطع فيديو طريفة لعناصر من الحركة يقضون وقتاً ممتعاً في أماكن مختلفة في كابل، حيث يأكلون الآيس كريم ويحاولون اللعب في الصالات الرياضية.