صور طريفة لـ "المرأة الحديدية" مع الببغاوات قبل أيام من تقاعدها

بينما تشتد الحملة الانتخابية في ألمانيا، كانت المستشارة أنجيلا ميركل مشغولة بشيء آخر، حيث زارت ميركل الخميس، حديقة طيور مارلو بارك الواقعة في دائرتها الانتخابية، والتقطت صورا طريفة.

وقبل الانتخابات العامة يوم الأحد، قامت ميركل بهذه الزيارة في دائرتها التقليدية في مكلنبورغ فوربومرن، كجولة وداع.

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وكانت أسراب كاملة من الببغاوات ذات الألوان الزاهية ترفرف حول أنجيلا ميركل وأكلت من يدها، حتى إن أحد الببغاوات وقف على رأسها.

وحملت ميركل في يدها كوبًا ورقيًا صغيرًا به حبوب اللقاح المجففة وسكر الفاكهة والحبوب والماء، لإطعام الطيور.

ورغم انشغال ميركل مع الطيور والببغاوات، إلا أنها كانت حذرة في التعامل مع البومة ولم ترغب في حمل البومة التي يبلغ ارتفاعها حوالي 60 سم وتملك عيونا كبيرة.

وردت ميركل على طلب العمال بحمل البومة: "لا. لقد أبليت بلاء حسنا مع الببغاوات". بعد ذلك، أمسك مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي جورج غونثر (33 عاما) البومة.

ويريد غونثر أن يرث مقعد ميركل عن هذه الدائرة الانتخابية، بعد أن شغلته المستشارة منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتجري الانتخابات التشريعية الألمانية الأحد المقبل، بدون ميركل التي قررت التقاعد طواعية بنهاية الفترة التشريعية الحالية.

وفي آخر أيام الحملة الانتخابية، يشتد الصراع بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي متصدر السباق في استطلاعات الرأي والاتحاد المسيحي الحاكم الذي يحل ثانيا.