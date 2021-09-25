الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان يلتقيان مع غوتيريش

زار الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم السبت، للقاء الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.

ومن المقرر أن يحضر دوق ودوقة ساسكس البريطانية في نيويورك في وقت لاحق اليوم، مناسبة "المواطن العالمي" في سنترال بارك، والتي تهدف إلى الضغط من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة تغير المناخ وحث الدول الغنية على إرسال مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى الدول الأكثر احتياجا.

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ويوم الخميس، زار الأمير البالغ من العمر 37 عاما وميغان (40 عاما)، النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 في نيويورك برفقة حاكمة الولاية كاثي هوكول ورئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو.

وتنحى الزوجان عن واجباتهما الملكية العام الماضي لعيشا حياة مستقلة وانتقلا من بريطانيا إلى كاليفورنيا حيث يعيشان مع طفليهما آرتشي (عامان) وليليبت التي ولدت في يونيو.