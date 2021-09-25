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تونسي سيجهّز الخبز للرئيس ماكرون لمدة عام كامل

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التونسي مكرم عكروت (يسار) الفائز بجائزة أفضل باغيت في باريس

تونسي سيجهّز الخبز للرئيس ماكرون لمدة عام كامل

الخباز التونسي مكرم العكروت سيزود الإليزيه بالخبز بعد فوزه بمسابقة "أفضل باغيت في باريس"

باريس – فرانس برس

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فاز خباز مولود في تونس، الجمعة، في مسابقة "أفضل باغيت في باريس" إثر منافسة محتدمة، ما سيخوله تقديم هذا النوع الفرنسي الشهير من الخبز على مائدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه لمدة عام.

وقد تنافس هذا العام أكثر من 170 خبازا باريسيا لنيل جائزة أفضل خبز باغيت في المدينة، من أصل 1107 خبازين حرفيين في العاصمة الفرنسية مهد الباغيت.

خبز الباغيت
  • خبز الباغيت
  • من المسابقة
2 صور
خبز الباغيت
خبز الباغيت
من المسابقة
من المسابقة

ويعمل الخباز الفائز، وهو مكرم العكروت، في مخبز "لي بولانجيه دو رويي" في الدائرة الثانية عشرة في باريس.

واعتبر الخباز البالغ 42 عاما والذي يعمل منذ 19 عاما في فرنسا بعد مغادرته تونس، أن هذا اللقب يشكل "حصاد سنوات من الخبرة".

التونسي مكرم عكروت مع أعضاء اللجنة
التونسي مكرم عكروت مع أعضاء اللجنة

وقال العكروت لوكالة "فرانس برس": "أنا فخور جدا"، مضيفا "يجب أن أكون على المستوى المطلوب، مع كل هؤلاء الأشخاص الذين سيأتون إلى هنا لتذوق أفضل خبز باغيت في باريس".

خبز الباغيت الفرنسي
  • خبز الباغيت الفرنسي
  • خبز الباغيت الفرنسي
2 صور
خبز الباغيت الفرنسي
خبز الباغيت الفرنسي
خبز الباغيت الفرنسي
خبز الباغيت الفرنسي

وكان العكروت قد حل عاشرا في هذه المسابقة سنة 2017، ثم جاء سادسا في 2018.

وبالإضافة إلى الجائزة، نال العكروت الحق في تزويد قصر الإليزيه بخبز الباغيت على مدى سنة. وهو قال "سأتحضر لهذه المهمة".

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وفي مكاتب نقابة الخبازين وصانعي الحلويات في منطقة باريس الكبرى، في وسط العاصمة الفرنسية، جرى تلقي كل قطع خبز الباغيت الجمعة، ووُضعت أرقام لها من دون كشف أسماء الخبازين الذين حضّروها.

وبعدها تولت لجنة مؤلفة من 12 متخصصا في القطاع ومن سكان باريس تذوق قطع الخبز المختلفة ووضع علامات لها تبعا لمعايير خمسة: المظهر والرائحة ودرجة الطهو والتجويفات في داخل الجزء الطري من الخبز، والمذاق بطبيعة الحال.

ويتعين أن تكون كل قطعة خبز مصنوعة بالطريقة التقليدية، بزنة تتراوح بين 264 غراما و314، وطول يتراوح بين 55 سنتيمترا و70.

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