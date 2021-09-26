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فيديو يخطف الأنفاس.. مشاهد 9/11 كادت تتكرر في أستراليا

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الطائرة كما نشرها موقع ميرور
الطائرة كما نشرها موقع ميرور

فيديو يخطف الأنفاس.. مشاهد 9/11 كادت تتكرر في أستراليا

دبي – العربية.نت

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في مشهد مخيف استرجع الأستراليون أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي ضربت برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك عام 2001، بعد أن حلقت طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الأسترالي بين أبنية شاهقة الارتفاع في إحدى مدن البلاد.

فقد حلقت الطائرة عبر ناطحات السحاب وسط مدينة بريسبان، عن قصد وذلك ضمن تدريبات لعرض جوي، ما تسبب في استرجاع ذكريات أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

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وأظهر مقطع مصور تداوله مستخدمو مواقع التواصل الطائرة وهي تحوم بين المباني العالية في المدينة في مشهد شبيه لذلك الذي حدث في نيويورك قبل عشرين عاماً حين اصطدمت طائرتان ببرجي التجارة وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا.

وكتب مايك سينغتون، كبير المسؤولين التنفيذيين في "إن بي سي"، على مقطع نشره عبر حسابه في تويتر إن اللقطات أعادته إلى 11 سبتمبر/أيلول.

كما، تركت طائرة الشحن الضخمة التابعة لسلاح الجو الأسترالي الناس على الأرض مذهولين وهم يتنقلون بين ناطحات السحاب.

الطائرة كما نشرها موقع ميرور.PNG 3
  • الطائرة كما نشرها موقع ميرور.PNG 3
  • الطائرة كما نشرها موقع ميرور 2
2 صور
الطائرة كما نشرها موقع ميرور.PNG 3
الطائرة كما نشرها موقع ميرور.PNG 3
الطائرة كما نشرها موقع ميرور 2
الطائرة كما نشرها موقع ميرور 2

وطافت C-17A Globemaster III فوق بريسبان في أستراليا، متبعة مسار نهر المدينة وشق طريقها عبر المباني.

وعلى رغم الإعلان عن الرحلة، التي أقيمت يوم الخميس كإجراء تدريبي، إلا أن البعض أصيب بالصدمة.

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