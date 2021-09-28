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منظمة الصحة تعتذر عن انتهاكات جنسية ارتكبها موظفوها بالكونغو

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Nurses working with the World Health Organization (WHO) prepare to administer vaccines at the town all of Mbandaka on May 21, 2018 during the launch of the Ebola vaccination campaign. The death toll in an outbreak of Ebola in the Democratic Republic of Congo (DRC) rose to 26 on May 21, 2018, after a person died in the northwest city of Mbandaka, the government said, as it began vaccinating first responders against the dreaded disease.
ممرضة من منظمة الصحة خلال حملة مكافحة ايبولا في الكونغو الديمقراطية في 2018 (أرشيفية)

منظمة الصحة تعتذر عن انتهاكات جنسية ارتكبها موظفوها بالكونغو

الانتهاكات ارتكبها أفراد تم توظيفهم محلياً وأعضاء في فرق دولية منتشرة في الكونغو الديمقراطية لمكافحة وباء إيبولا بين العامين 2018 و2020

جنيف – فرانس برس

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تقدّمت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء باعتذار عن سلوك موظفيها وتعهّدت بمحاسبة المرتكبين، بعدما خلصت لجنة تحقيق مستقلة، شكّلت للنظر في اتّهامات لأفراد تابعين للمنظمة بارتكاب انتهاكات جنسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى وجود "إخفاقات هيكلية واضحة" و"إهمال فردي".

وتقدّم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الثلاثاء باعتذار عن سلوك موظفي الهيئة الصحية، وقال: "في المقام الأول، أود أن أقول للضحايا إنّي آسف". وأضاف: "أنا آسف، آسف لما فرضه عليكن أشخاص وظّفتهم منظمة الصحة العالمية لخدمتكن وحمايتكن".

وفي مؤتمر صحافي خصّصه لتقرير لجنة التحقيق المستقلة، توعّد تيدروس المسؤولين عن هذه الارتكابات بـ"عواقب وخيمة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد أحيط علماً بهذه التجاوزات خلال إحدى زياراته للكونغو الديمقراطية إبان التفشي العاشر لوباء إيبولا، قال تيدروس: "لم تطرح هذه المسألة بحضوري. ربما كان علي أن أطرح أسئلة" أكثر.

تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال زيارته للكونغو الديمقراطية في 2018 لمواكبة حملة مكافحة ايبولا
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال زيارته للكونغو الديمقراطية في 2018 لمواكبة حملة مكافحة ايبولا

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في المؤتمر الصحافي قراءة التقرير بأنها تجربة "مروعة".

وجاء في تقرير اللجنة التي شكّلت بتفويض من منظمة الصحة العالمية والصادر الثلاثاء أن الانتهاكات ارتكبها أفراد تم توظيفهم محلياً وأعضاء في فرق دولية منتشرة في البلاد لمكافحة وباء إيبولا بين العامين 2018 و2020.

وأجرت اللجنة مقابلات مع عشرات النساء اللواتي تعرّضن للاغتصاب أو الابتزاز.

وأشار التقرير إلى "إهمال فردي قد يرقى إلى مصاف سوء السلوك المهني". كذلك خلص التقرير إلى وجود "إخفاقات هيكلية واضحة وعدم استعداد لإدارة مخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين" في الكونغو الديمقراطية.

فريق من منظمة الصحة خلال حملة مكافحة ايبولا في الكونغو الديمقراطية في 2018 (أرشيفية)
فريق من منظمة الصحة خلال حملة مكافحة ايبولا في الكونغو الديمقراطية في 2018 (أرشيفية)
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وشدد المحققون على أن الضحايا يعتقدن أن موظفي منظمة الصحة سيفلتون من العقاب.

وجاء في التقرير أن "حجم عمليات الاستغلال الجنسي والانتهاكات المرتكبة في إطار الاستجابة للتفشي العاشر لوباء إيبولا، ساهم في الضعف المتزايد للضحايا اللواتي لم يقدّم لهن الدعم اللازم والمساعدة المطلوبة في مثل هذه التجارب المهينة".

بدورها تقدّمت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديو مويتي باعتذار باسم قيادة الهيئة الصحية.

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