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سلحفاة تؤخر رحلات أكثر المطارات ازدحاماً.. الشركات تعلق: جالبة للحظ

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سلحفاة تؤخر رحلات أكثر المطارات ازدحاماً.. الشركات تعلق: جالبة للحظ

كان من بين هذه الطائرات طائرة إيرباص A380، تزين واجهتها صور سلاحف بحرية زرقاء اللون

دبي - العربية.نت

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تصدرت سلحفاة عناوين الصحف الرئيسية في اليابان بعد أن تسببت بتأخير 5 رحلات في ثاني أكثر مطارات العالم ازدحاما.

وشوهدت السلحفاة التي يزيد وزنها قليلاً عن 2 كيلوغرام، تسير ببطء على طول مدرج مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو، مما دفع طيارًا كان يستعد للإقلاع للاتصال بمراقبة الحركة الجوية.

الموظفون قاموا بإبعاد السلحفاة وفحصوا المدرج البالغ طوله 4000 متر بحثًا عن أجسام غريبة أخرى، مما تسبب في تأخير خمس رحلات لمدة 15 دقيقة.

ويعتقد أن السلحفاة ربما جاءت من حوض التخزين بالمطار، الواقع على بعد نحو 100 متر من المدرج.

وتجاهلت شركات الطيران هذا الاضطراب معتبرة أن السلاحف ينظر إليها على أنها تجلب الحظ السعيد، وبأن هذه السلحفاة جاءت لتوقف الطيران في إشارة إلى مستقبل مشرق.

وكان من بين هذه الطائرات طائرة إيرباص A380، تابعة لشركة All-Nippon Airways، تزين واجهتها صور سلاحف بحرية زرقاء اللون، وقد بدأت في تزيين طائراتها بهذه الصور للمرة الأولى في يوليو من العام الماضي، احتفالاً برحلات الشركة إلى هاواي، التي تقدس السلاحف.

صحيفة Mainichi قالت إن عمال المطار كانوا يُستدعون من حين لآخر لإزالة قطط ضالة وكلاب راكون وأرانب من المدرج، لكن ظهور السلاحف شديد الندرة.

ونقلت مواقع إخبارية عن مسؤول في المطار قوله: "ربما تكون السلحفاة قد زحفت خارج الخزان قرب المدرج لأخذ حمام شمس، لأن الطقس كان دافئاً في الأيام القليلة الماضية".

وقالت سلطات المطار إنها ستكتشف نوع السلحفاة، لتقرر ما إذا كان يمكن إعادتها إلى موطنها الطبيعي.

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