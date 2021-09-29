شاهد.. دوقة كامبريدج تخطف الأنظار خلال عرض فيلم جيمس بوند الجديد 

تألقت دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die الذي حرصا على حضوره للاحتفاء بمرور 25 عاما على هذه السلسلة الشهيرة.

وخطفت دوقة كامبريدج الأنظار بفستان جاء أنيقا عليها وأظهر قوامها بشكل جذاب. ودمجت كيت ميدلتون بين فستانين من تصميم جيني بيكام Jenny Packham، الاثنين من خامة مطرزة بالترتر Sequin، لتحصل على إطلالة خاصة أنيقة لفستان بـCape.

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يصل سعر الفستانين الأصليين اللذين استوحت كيت ميدلتون إطلالتها منهما، الأول ذو الكاب 3640 إسترلينيا، أي ما يعادل 77521 جنيها مصريا، شاهده من موقع بيعه والثاني بـ6795 دولارا، أي ما يعادل 107 آلاف جنيه مصري.

واختارت كيت ميدلتون حذاء ذهبي اللون من تصميم العلامة التجارية Aquazzura ويصل سعره إلى 555 جنيها إسترلينيا، أي ما يعادل 12 ألف جنيه تقريبا.

في وقت سابق نشر الحساب الرسمي للأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا صورة له من كواليس تصوير فيلم No Time to Die، معلنا حضور دوق ودوقة كامبريدج للاحتفاء بالعمل الذي طال انتظاره.

وتوافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die على السجادة الحمراء للعرض الخاص الذي يقام حاليا بقاعة رويال الملكية بلندن.

وظهر على السجادة الحمراء دانيال كريج بطل جيمس بوند الذي يعد No Time to Die آخر أفلامه في هذه السلسلة الشهيرة.

كما حضر أيضا مخرج الفيلم كاري جوجي فوكوناجا، والبطلة ليا سيدو، والممثلة لاشانا لينش، وآنا دي أرماس، كما ظهرت على السجادة الحمراء المغنية بيلي آيليش التي قدمت أغنية الفيلم منذ فترة.

ويستهدف صناع فيلم No Time to Die تحقيق إيرادات تصل إلى 90 مليون دولار في البوكس أوفيس العالمي، بعدما طال انتظار طرحه وتأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا.

يتوقع العديد من النقاد وصناع السينما أن يحدث No Time to Die طفرة في شباك الإيرادات الذي تأثر كثيرا بسبب جائحة كورونا، لكنه سيصل إلى دور العرض العالمية في عطلة الأسبوع الجاري.

يعرض No Time to Die في حوالي 50 سوقا خارجية بما يشمل مصر والممثلة المتحدة، قبل طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 8 أكتوبر.

يعد فيلم No Time to Die هو الجزء رقم 25 في سلسلة أفلام جيمس بوند، وهو الأخير بالنسبة للممثل الشهير دانيال كريج الذي أعلن ختام قيامه بدور العميل 007 مع هذا الفيلم.

وسيطرح فيلم No Time to Die في الصين 29 أكتوبر المقبل، متأخرا شهرا كاملا عن باقي دور العالم ما سيمنحه فرصة لتحقيق المزيد من الإيرادات لفترة طويلة.