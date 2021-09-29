عمالة الأطفال بتركيا للواجهة.. وفاة طفلين بظروف مأساوية

تتعرض تركيا بشكل مستمر لانتقادات بسبب ازدياد معدلات عمالة الأطفال، والتي كانت آخر كوارثها وفاة طفلين في ظروف مأساوية.

صحيفة "زمان" التركية المعارضة روت قصة يوسف دمير، البالغ 17 عاما، الذي كان يعمل بمجال البناء في ولاية بولو التركية، وفقد حياته بسبب هذه المهنة.

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سقط من ارتفاع 15 متراً

صعد يوسف دمير على الأرضية المصنوعة لإضاءة المبنى، لكنه سقط من ارتفاع حوالي 15 متراً على أرضية خرسانية.

وتم نقل دمير بجروح خطيرة إلى وحدة كوروغلو في مستشفى عزت بايسال الحكومي، وعلى الرغم من كل التدخلات، لم يكن من الممكن إنقاذ حياة دمير.

اصطدام على الطريق

الضحية الثانية هو دليل أليش، البالغ 14 عاما، الذي يعمل في رعي المواشي بولاية سيرت.

أليش توفي بسبب اصطدام شاحنة صغيرة به، عندما كان يرعى ماشيته على الطريق.

ووفق بيانات وزارة الأسرة والطفل، هناك 23 ألف طفل يعملون في تركيا بمهن لا تتناسب مع سنهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأسرهم.

لكن إحصاءات مجلس الصحة والسلامة المهنية التركي تشير إلى وجود أكثر من مليوني طفل عامل في تركيا.

وتكشف إحصاءات المجلس عن وفاة 319 طفلا في العمل خلال الفترة بين عامي 2013 و2019.