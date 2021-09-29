هنا عاشت ديانا.. الأميرة الراحلة تحصل على تكريم جديد لذكراها بلندن

حصلت الأميرة الراحلة ديانا على تكريم جديد بعد أن تمت إزاحة الستار عن لافتة زرقاء عند شقة عاشت فيها في غرب العاصمة البريطانية لندن قبل خطبتها لوريث العرش الأمير تشارلز.

وتقع الشقة التي أقامت بها بين 1979 و1981 في بناية قرب كينجز رود في تشيلسي.

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وكانت ديانا، التي توفيت عن 36 عاما في حادث سيارة في باريس في 1997، تتشارك تلك الشقة مع ثلاثة من صديقاتها، ومن بينهن فيرجينيا كلارك التي شاركت في إزاحة الستار عن اللافتة في مراسم اليوم الأربعاء.

وقالت "كانت تلك أيام سعيدة لنا جميعا، وكانت الشقة تضج بالضحك على الدوام... أصبحت ديانا بعد ذلك تمثل الكثير للعديد من الناس. من الرائع أن يتم تذكر إرثها بهذه الطريقة".