بـ 1.5 مليون دولار.. بيع عملات ذهبية نادرة في فرنسا

بيعت مئات العملات الذهبية النادرة، التي عثر عليها داخل جدران قصر فرنسي بعدما أراد صاحبه تجديد جدرانه، بالمزاد العلني بأكثر من مليون يورو أي حوالي 1.2 مليون دولار.

واكتشفت 239 قطعة من الذهب، تم صكها قبل الثورة الفرنسية، وعثر عليها عند تجديد العقار بالقرب من كيمبر في منطقة بريتاني الغربية في الشمال الغربي لفرنسا، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.

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واحتفظت الأسرة المالكة للعقار بأربع عملات معدنية كهدايا تذكارية، وطرحت الباقي في مزاد في بلدة أنجيه الغربية.

فقد تضمن ذلك الكنز من 239 قطعة ذهبية عثر عليها خلال أعمال صيانة في العام 2019 في قصر بإقليم فينيستير غرب فرنسا، بحسب ما أفادت به دار المزاد.

تعود لعهدي لويس الثالث عشر والرابع عشر

إلى ذلك، تعود تلك العملات الذهبية إلى عهدي الملكين الفرنسيين لويس الثالث عشر، ولويس الرابع عشر.

وكان من المقرر تقاسم العائدات بين مالكي العقار والحرفيين الثلاثة الذين عثروا على الذهب.

من جانبه، قال دي أويسونفيل لوكالة "فرانس برس"، إن العملات المخبأة في صندوق معدني ربما شكلت مدخرات تاجر ثري أو مالك أرض.