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شاهد عمارة تميل وتنهار في الهند وسط صراخ وعويل السكان

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شاهد عمارة تميل وتنهار في الهند وسط صراخ وعويل السكان

لندن - العربية.نت

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انهارت أمس الخميس عمارة من 7 طوابق في مدينة Shimla عاصمة ولاية Himachal Pradesh القريبة بأقصى الشمال الهندي من الحدود مع الصين وباكستان، إلا أن أحدا لم يصب بأذى من سكانها الذين نسمع صراخهم وعويلهم في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، لأنهم غادروها بعد أن شعروا بأنها متصدعة وقد تسقط في أي لحظ، إلا أن سلطات المدينة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب ما حدث للعمارة ليلا وبث الذعر في سكان المنطقة.

وتحدث سوريش بهاردواج، وزير التنمية في الولاية، لصحافيين أسرعوا إلى المكان، وأبلغهم أن السبب قد يكون انزلاقاً أرضياً تسببت به الأمطار الأخيرة في الولاية مساء اليومين الماضيين، وكانت نسبته من الأكبر حتى الآن هذا العام.

كما نقل عدد من وكالات الأنباء المحلية عن صحيفة Hindustan الهندية، ما نقلته في موقعها عن مسؤول لم تذكر اسمه، من أن انهيار العمارة استغرق 7 ثوانٍ فقط، ونقلت عن مسؤولين آخرين قلقهم من أن تكون الأمطار سببت في مزيد من الانزلاقات، لذلك سيتم فحص بقية المباني المجاورة.

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