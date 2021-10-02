الحلقة 71 من "أون ديماند".. تتناول مسلسلات وأفلاماً عدة

يبدأ مقدم البرنامج عزيز الزامل الحديث عن Dune، الفيلم المقتبس من رواية كلاسيكية من عالم خيال علمي لفرانك هيربرت.

وتدور الأحداث حول شخصية الدوق ليتو أتريدس، الذي يقبل الإشراف على كوكب الصحراء الخطير، وهو المصدر الوحيد للمادة الأكثر قيمة في الكون.

مادة اعلانية

من هذا المكان يتم أيضاً تصنيع دواء يُطيل عمر الإنسان ويجعل السفر أسرع من سرعة الضوء. ولكن الأمور لا تمر بدون تعقيدات، حيث ينصب خصوم ليتو فخا له، ويتوجب عليه مواجهة عملاق الديدان الرملية. الفيلم يعرض حاليا في دور السينما.

ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن فيلم Kate وهو فيلم إثارة مبني على الخيال. تدور أحداثه حول شخصية قاتلة متسلسلة، تعود إلى الحياة لمدة 24 ساعة فقط، كي تنتقم من قاتلها، الذي دس لها السم، قبل أن تعود إلى عالم الأموات مجددا. الفيلم يعرض حاليا على منصة نتفليكس.

بعدها ينتقل عزيز الزامل إلى الفيلم الكوميدي Finch وهو من بطولة توم هانكس. القصة تبدأ مع بطل الفيلم وهو يعيش في عالم يظهر أن تداعيات التوهج الشمسي على الأرض، يصادف كلبًا فيهتم به ويعمل ليلًا ونهارًا على صنع روبوت ذكي ويسميه جيف، ويتجه الثلاثة في مغامرة إلى ما وراء الجبال، وذلك لتجنب عواصف رملية مدمرة، حيث رحلتهم تكون مليئة بالمغامرات في ظروف مناخية صعبة، عواصف ماطرة، وحرارة شديدة في صحراء قاحلة، وقلة فقط ينجون منها. هذا الفيلم يُعرض على منصة Apple TV Plus في نوفمبر المقبل.

آخر محاور الحلقة مع فيلم The Spencer من بطولة كريستين ستيوارت التي تؤدي دور الأميرة الراحلة ديانا.

في بداية الفيلم تواجه الأميرة ديانا صراعاً بين شخصيتها الحقيقية والشخصية التي يتوجب عليها أن تؤديها في العلن تحت الأضواء وأمام الكاميرات، وهو ما يجعلها تعاني من الاكتئاب. تدور أحداث الفيلم في عطلة عيد الميلاد العام 1991، حيث تقوم العائلة المالكة البريطانية بزيارتها التقليدية لأحد المباني التابعة للملكة إليزابيث الثانية، وفي ذلك الوقت يبدأ الكلام عن مشاكل زواج ديانا من الأمير تشارلز في إثارة ضجة في الصحف وقنوات التلفزة. العمل يبدأ عرضه في دور السينما في نوفمبر المقبل.