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العطاس لـ "الذاكرة السياسية": علي عبدالله صالح تحالف بداية مع الإخوان

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علي عبدالله صالح و عارف الزوكا

العطاس لـ "الذاكرة السياسية": علي عبدالله صالح تحالف بداية مع الإخوان

دبي - العربية.نت

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كشف أول رئيس حكومة يمنية بعد الوحدة، حيدر أبو بكر العطاس، أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تحالف بداية مع حزب الإصلاح والإخوان والسلفيين... قبل أن ينقلب لاحقا على الحوثيين، وذلك في الحلقة الأخيرة مع "الذاكرة السياسية".

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وأضاف أنه بدخول الحوثيين صنعاء خرجت الأمور عن سيطرة صالح، كاشفاً أن أحد كبار الضباط المحسوبين على صالح رفض تنفيذ انقلاب ضد الحوثيين بأمر من صالح، وقال له: "بعدما أدخلتهم إلى العاصمة تطلب منا الانقلاب عليهم؟ كيف نفعل ذلك ونحن في وسطهم؟".

كذلك، أوضح أن صالح سبق أيضاً، أن استغل اسم تنظيم القاعدة، لضرب خصومه وترويع الغرب.

وعن الجهات التي نفّذت تفجير مسجد دار النهدين في القصر الرئاسي الذي أصيب فيه علي عبد الله صالح في 2011 قال العطاس إن "أشخاصاً قريبين من الرئيس اليمني السابق تعاونوا مع المنفذين في محاولة لقتل صالح وربما أشخاص قريبون منه أيضاً، كان لهم يد في قتله في 2017".

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