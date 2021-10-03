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بعد إقلاعه عن الكحول.. ليتواني "يتعاطى" كيلوغراما من المسامير

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تعبيرية

بعد إقلاعه عن الكحول.. ليتواني "يتعاطى" كيلوغراما من المسامير

تم العثور على أشياء بطول 10 سم في معدته

دبي - العربية.نت

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تمكن الأطباء من إزالة أكثر من كيلوغرام من المسامير والبراغي والسكاكين من معدة رجل ليتواني.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الأطباء قولهم إنه كان يبتلع أشياء معدنية لمدة شهر، بعد الإقلاع عن الكحول.

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ونقل الرجل إلى مستشفى على ساحل بحر البلطيق في سيارة إسعاف عندما اشتد به الألم في بطنه.

وكانت بعض الأشياء التي تم العثور عليها خلال عملية جراحية في مستشفى جامعة كلايبيدا بطول 10 سم، وفقا لإذاعة ليتوانيا العامة "LRT".

ووصفها الجراح ساروناس ديليديناس هذه الحالة بأنها "فريدة".

وفي مقالها باللغة الليتوانية، نشرت "LRT" صورة تظهر صينية جراحية مليئة بالقطع المعدنية بعد العملية الطارئة التي استغرقت 3 ساعات.

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